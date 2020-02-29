Karaman idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Karaman idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındıKARAMAN'da Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

KARAMAN'da Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İdlib'de şehit düşen askerler için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gıyabı cenaze töreni düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı törende platform başkanı Yunus Özdemir, "Gün birlik olma günü. Bugün burada bizler kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün hep bir ağızdan burada ordumuzun muzaffer olabilmesi için dua ettik. Allah'ım bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz? dedi.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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