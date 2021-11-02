Karaman İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı - Son Dakika

Karaman İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başkan Çayır, 2021 yılı içerisinde yapılan yatırımlarla ilgili özverili çalışmalarından dolayı İl Özel İdare Genel Sekreteri başta olmak üzere Birim Müdürleri ve tüm çalışan personele teşekkür etti.

Ayrıca Kasım ayında 2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapılacağının bilgisini veren Çayır bütçenin yatırıma dayalı olacağını belirterek, 2022 bütçesinin Karaman'a hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından toplantıya geçilerek gündem maddeleri görüşüldü.