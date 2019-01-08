Karaman İl Genel Meclisi Toplantısı
2 saat önce
Karaman İl Genel Meclisi ocak ayı toplantısı başladı.
Karaman
İl Genel Meclisi ocak ayı toplantısı başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar başkanlığında yapılan toplantıda, ilçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine üye seçimleri, komisyonlardan gelen inceleme raporları, İl Özel İdaresi'ne bağlı yerlerdeki uygulama imar planı değişikliği teklifleri, ödenek aktarımları, satış kararları yanı sıra Valilik'ten gelen teklifler de görüşülüp karara bağlanacak.
Meclis Başkanı Kapar yaptığı açıklamada, toplantıların 11 Ocak tarihine kadar devam edeceğini belirterek, alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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