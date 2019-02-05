Son Dakika Haberleri: Karaman İl Genel Meclisi Toplantısı

Karaman İl Genel Meclisi Toplantısı

1 saat önce

Karaman İl Genel Meclisi şubat ayı olağan toplantısı başladı.

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Karaman İl Genel Meclisi şubat ayı olağan toplantısı başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar başkanlığında İl Genel Meclisi Salonundaki toplantıda, komisyonlardan gelen inceleme raporları, İl Özel İdaresine bağlı yerlerdeki uygulama imar planı değişikliği teklifleri, ödenek aktarımları, satış kararları ve birimlerden gelen tekliflerin yanı sıra Valilik'ten gelen teklifler görüşülerek, karara bağlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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