Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı

27.04.2022 13:48
Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı

Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan olağan toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan olağan toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinden İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu Raporunun kurula sunulmasıyla başladı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu görüşüldü.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ile mevzuat değişiklikleri hakkında kurula bilgi verildi.

Toplantı Mesai gün ve saatleri dışındaki İşbaşı Eğitim Programları ve Meslek Edindirme Kursları hakkında görüşmeler, 2022 İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) Çalışması hakkında kurula bilgi verilmesiyle sona erdi.

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Mesleki Eğitim, İstihdam, Karaman, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı - Son Dakika


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