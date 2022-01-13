Karaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman genelinde yürütülen kamu yatırımlarının koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla toplanan 2022 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Vali Işık koordinasyon kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada bu toplantının Karaman'a ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Vali Işık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ilimize yakışır bir şekilde karşılanmasında gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize ve katkısı olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zati alilerini ilimizde görmekten ve ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuz sayın Cumhurbaşkanımızın kendileri de inşallah Karaman halkının misafirperverliğinden ve ilgisinden memnun olmuşlardır. Bu anlamda bizlere de olumlu dönüşler oluyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor."

Yatırımcı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından projelerle ilgili sunumların yapılması, kurumlar arası koordinasyonu gerektirecek konuların görüşülmesi ve temennilerle devam eden toplantı, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin ve MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı'nın 2021 yılına ait Karaman'a sağlanan proje destekleri ve aktarılan mali kaynaklarla ilgili yaptıkları bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

İl genelinde 2021 yılında mahalli idarelerin yatımları dahil toplam 280 adet proje üzerinde çalışıldığı belirtilen toplantıda, projelerin toplam tutarının 4 milyar 895 milyon 58 bin 994 lira olduğu ifade edildi.