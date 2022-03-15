Karaman İl Müftüsü Gürbüz üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Karaman İl Müftüsü Gürbüz üniversite öğrencileriyle buluştu

15.03.2022 14:17
Karaman İl Müftüsü Gürbüz üniversite öğrencileriyle buluştu

Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Karamanoğlu Mehmetbey erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle buluşan Gürbüz, insan hayatında çocukluk, gençlik ve yaşlılık olmak üzere üç dönem olduğunu belirtti.

Bunların en önemlisi ve insanın hayatı üzerinde en etkili olanı da hiç şüphesiz gençlik dönemi olduğunu ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"İnsan vücudunun dinamik olduğu ve genelde sağlığının iyi olduğu dönem gençlik dönemidir. Dolayısıyla bu dönemde insan, olaylara karşı duyarlıdır ve dayanıklıdır. Yapmak istediği her işi yapabilecek güçtedir. Allah'a karşı ibadet görevlerini de neşe içerisinde yapar. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp, yasakladığı günahlardan kaçınmak, uzak durmak büyük bir fazilettir. Hele bu, gençlik yıllarında gerçekleştirilirse, her türlü takdire şayandır ve Allah katında da büyük bir değere sahiptir. Fakat gençliğin önemi ve değeri de her nimet gibi elden çıktıktan sonra anlaşılıyor."

Gürbüz, programın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

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Faruk Gürbüz, Üniversite, gençlik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman İl Müftüsü Gürbüz üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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