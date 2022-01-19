Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman-Mut yolu üzerindeki Seyithasan köyünü Ağaçyurdu köyüne bağlayan bölgeyi ziyaret ederek İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti.

İş makinesine binerek bir süre bölgede yürütülen çalışmaya destek veren Vali Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alınan tedbirler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren personelle bir süre sohbet ederek ikramlarda bulunan Vali Işık, 7/24 saat esasına göre çalışmalarını yürüten karla mücadele ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Işık bölgedeki incelemelerinin ardından Karaman-Mut yolu üzerindeki polis noktasını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.