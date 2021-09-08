Karaman İl Özel İdaresinin hizmetleri kamuoyuyla paylaşıldı - Son Dakika

Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Genel Meclis Başkanı Eyyüp Çayır, İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Çayır, görev alanlarının sadece köylerin yolları değil, eğitimden sağlığa, emniyetten spora tüm köylerin yolundan suyuna, kanalizasyonuna kadar hizmet vermek olduğunu söyledi.

"İl Özel İdaresinin vatandaşlardan hiçbir zaman ücret talep etmeden hizmet verdiğini anımsatan Eyyüp Çayır, "Belediyeler su parası, kanalizasyon, yakıt kredileri almasına rağmen bizler köylerde yaptığımız tesisleri köy muhtarlıklarına bırakarak hiçbir ücret hiçbir talepte bulunmuyoruz. Biz hizmet eden bir kurumuz. İlimizin her köşesine, tüm köylerine hizmet etmekteyiz."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Terlemez de, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve beldelerdeki sağlık merkezlerinin yapım işleri ile Karaman'a yapılan 4 yeni okul inşaatının da sürdüğünü kaydetti.