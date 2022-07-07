Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı

07.07.2022 16:28
Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Akkoyun, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Akkoyun, bir kamu hizmeti planlanırken vatandaşların ihtiyaçlarının, taleplerinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Kurum ve kuruluşlardan birbirleriyle iş birliği içerisinde hareket etmesini isteyen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kurumların birbirlerinin sorunları için çözüm odaklı bir tavır izlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde çok basit bir sorun, basit bir tıkanıklık vatandaşlarımızın elzem bir ihtiyacının karşılanmamasına sebep olabilir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak hafta sonları da gerekirse çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerini gidermek, sorunlarını çözmek için vazifeli kamu görevlileriyiz. Bu anlamda sizlerden var olan performansınızın üstüne bir şeyler katmanızı istiyoruz."

Toplantıya ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement