Karaman İl Sağlık Müdürü Kurşun, Ayrancı ve Akçaşehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Ayrancı ilçesi ve Akçaşehir beldesinde incelemelerde bulundu.

Kurşun ve beraberindeki heyet, Akçaşehir beldesinde yapımı devam eden Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve Ayrancı'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kentin her köşesinde daha kaliteli hizmet vermek adına çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kurşun, "Akçaşehir beldemizde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz kısa süre içerisinde hizmete girecektir. Öte yandan beldemizde görev yapan sağlık personelimizin lojman ihtiyacını karşılamak üzere başlanan lojman tadilatımız da son hızıyla devam etmektedir." dedi.

Ayrancı Entegre Hastanesinde sağlık personeli ve yöneticilerle bir araya gelerek hastane yöneticilerinden ilçedeki Kovid-19 vakaları ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Kurşun ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı yeni biten lojmanlarda da incelemede bulundu.