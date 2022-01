Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdürü Yusuf Şahinbaş başkanlığında 2021 yılının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Şahinbaş, ülkemizde ve dünya genelinde devam eden salgın dolayısı ile üretimin öneminin arttığını söyledi.

Bu süreçte, salgının herkesi tarımın yaşam için ne kadar önemli olduğunu gözden geçirmeye teşvik ettiğini ifade eden Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Salgında en önemli nokta ise temel besleyici gıdaları daha dayanıklı bir şekilde yetiştirmek, beslenme hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak için toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasıdır. Gıda arzı kesintileri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de insanlar için ciddi sonuçlara yol açabileceğinden dolayı önemli bir konudur. Bunun için tarımda sürdürebilirliğinin sağlanması gerekir. Bu konuda il ve ilçe müdürlüğü personelimizin 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da arazide, sahada, ahırda, ağılda, üretimin yapıldığı her yerde üreticilerimizin yanında olmasını ve bu konuda üretimde bulunan tüm üreticilerimize her türlü yardım ve destek sağlanacak."

Toplantıya müdür yardımcıları Baran Yavuz Yürekli, Abdullah Kaya, şube müdürleri ve ilçe müdürleri de katıldı.