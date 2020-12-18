Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Şahinbaş, Vali Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş'ı makamında kabul etti.

Şahinbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek veren Vali Işık'a teşekkürlerini sundu.

Ziyaretin sonunda Şahinbaş, üzerinde "Ben Mehmet Alpaslan Işık. Çocuklarımızın Tek Bir Lokması Dahi İsraf Omasın Diye Sözümü Verdim. Sen de Söz Ver Soframıza Sahip Çıkalım" yazılı plaketi Işık'a takdim etti.

Ziyarette Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasının önemine değinen Işık ise "Ekonomik ve sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen israfın önlenmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik başlatılan kampanyaya tüm halkımızın destek vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.