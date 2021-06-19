Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.02.2021 Tarihli ve 05 Numaralı Kararı - Son Dakika

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.

1-İlimizde Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanların ürünlerin sulanması, gübrelenmesi, işlenmesi, budanması, ilaçlanması ve hasadının yapılması amacıyla, sabah en geç saat 09: 00'dan önce ikametlerinden ayrılıp tarla/bağ ve bahçelerine gidebilmelerine, 2- Yukarıda belirtilen kişilerin akşam en geç saat 18: 00' e kadar ikametlerine dönebilmelerine, bu saatler dışında araçla şehir içinde bulunmalarının yasaklanmasına, 3-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.