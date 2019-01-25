Karaman'ın 265'İnci Avukatı Oldu

İzen Çimen için bugün Karaman Baro Başkanlığında beraat töreni düzenlendi. Düzenlenen Törene Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Bilal Aydın, Karaman Barosu yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve Çimen'in yakınları katıldı.

Beraat töreninde konuşan Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz iki farklı mutluluğu aynı anda yaşadığını belirtirken, İzen Çimen'in Karamanın 256'inci avukat olduğunu söyledi. Yılmaz; "Bugün benim için en önemli günlerden birisi. 2006 yılından bu yana her kademesinde görev yaptığım mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum, her zaman emrinde olduğum Türk İslam Dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Bilal ağabeyimin yeğenine ruhsat vermek şahsıma nasip olmuştur.

Ben bugün ruhsat verme ve cübbe giyme törenine katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu tören zorlu bir fakülte hayatının sona erdiğini ve yine zorlu fakat onurlu bir meslek hayatının başladığını gösteren kutlu bir törendir. Avukatlık sorumluluğu çok olan meşakkatli ve zor bir meslektir. Avukat savunma hakkının kişi olarak görüntüsüdür. Savunma hakkı ise insanın doğasında var olan insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır." dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından stajını tamamlayan İzen Çimen avukatlık yeminini ederek cübbe giydi.