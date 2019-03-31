Son Dakika Haberleri: Karaman'ın Başyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Karaman'ın Başyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Karaman'ın Başyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet İpek kazandı.

Karaman'ın Başyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Karaman'ın Başyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet İpek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet İpek 568, MHP adayı Yunus Yıldız 429, İYİ Parti adayı Ahmet Koca 15 oy aldı.

-İpek'in özgeçmişi-

Karaman'ın başyayla ilçesi Başköy Mahallesinde 1971 yılında doğdu. İmam Hatip lisesi mezunu. AK Parti ilçe başkanlığı yapan İpek evli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:24 Kaynak: AA

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