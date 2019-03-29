Son Dakika Haberleri: Karaman'ın En Büyük Camisi İbadete Açıldı

Karaman'ın En Büyük Camisi İbadete Açıldı

2 saat önce

Karaman'ın en büyük camisi kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Karaman'ın En Büyük Camisi İbadete Açıldı, System.String[]
Karaman'ın en büyük camisi kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Karaman Belediyesi tarafından projelendirilen ve hayırseverlerin destekleri ile yapılan Ahmet Yesevi Camisi'nde aynı anda 2 bin kişi saf tutacak. Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığı yanına yapılan caminin açılışına Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk namaz ise İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Açılışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Belediyemizce projelendirilen ve 2 bin kişinin aynı anda saf tutacağı Ahmet Yesevi Camisini bugün itibarıyla ibadete açmış bulunuyoruz. Geniş musallası, cenazeler için yıkama yeri, soğutma bölümleri, taziye salonları ile cami ülkemize ve Karamanımıza örnek bir yapı oldu. Şehir mezarlığı ile cami birbirine bağlandı. İbadete açılan Ahmet Yesevi Camisi tam bir külliye oldu. Burası hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Özgür Ertuğrul, Karaman, Güncel
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