Karaman'ın En İşlek Caddesinde Yol Çöktü
28 dakika önce
Karaman'ın en işlek caddesinde yol çöktü.
Karaman
'ın en işlek caddesinde yol çöktü.
Olay, akşam saat 23.00 sıralarında İsmet Paşa
Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehirdeki tüm banka şubelerinin bulunduğu ve günde binlerce aracın geçiş yaptığı caddede yaşanan çökme olayı devriye görevi yapan polis ekibi tarafından fark edildi. Trafik ekibi, caddenin çökmeye başlayan bölgesinde dubalarla tedbir alırken, durum ise Karaman Belediyesine bildirildi. Belediyeden gelen görevliler, yaptıkları incelemede, daha önceden kazı yapılan bölgenin yağmur suyu nedeniyle çöktüğünü tespit etti. Görevliler, yolun çöken bölümünü doldurmak için şantiyeden bir kamyon kum istedi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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