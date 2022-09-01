Başpınar Mahallesi'nde Mustafa Bardakçı'ya ait 2 katlı müstakil evin alt katındaki ahırda, saat 05.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle samanların tutuşmasıyla yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Mustafa Bardakçı'nın oğlu Ali Bardakçı, komşularla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Hızla yükselen alevler, üst kattaki eve de sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Ahır ve evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ermenek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ahırda çıkan yangın, eve sıçradı - Son Dakika

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