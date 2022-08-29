Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti

29.08.2022 14:46
Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği mağarada fenalaşan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği mağarada fenalaşan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Başpınar Mahallesi'nde bulunan 196 metre uzunluğundaki tarihi Maraspoli Mağarası'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur, Alaattin Çiftçi ile birlikte giriş kapısı kapalı olan mağarayı gezmek için üst kısmındaki doğal girişinden içeriye girdi. İki arkadaş mağaranın geniş kısmına geldiğinde Mustafa Uğur biranda fenalaşarak yere yığıldı. Yere yığılan Uğur'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Alaattin Çiftçi, mağaradan dışarı çıkarak durumu hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmenin cansız bedenini mağaradan AFAD çıkardı

Polis, olayın yaşandığı mağaranın girişinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Uğur'un mağaradan cansız bedeninin çıkarılabilmesi için Karaman'dan AFAD ekibi istendi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, 3 saatlik çalışmanın ardından Uğur'un cansız bedenini mağaradan dışarıya çıkardı. Uğur'un cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğa ve macera tutkunu olduğu bildirilen Mustafa Uğur'un kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü Karaman: 'IATF, TSE'ye yetki versin' Karaman: 'IATF, TSE'ye yetki versin'
Kaynak: İHA

Ermenek, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement