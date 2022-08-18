Karaman'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, evden hırsızlık yapan 1 kişi suçüstü yakalanırken, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ise tabanca, şarjör, bıçak ve tarihi eser ele geçirildi. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçe merkezinde meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede evden hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalanan ve aynı zamanda meydana gelen evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suça karıştığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, uygulama notasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada seri numarası kazınmış 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, bıçak ve bin 500 gram ağırlığında tarihi eser olabileceği değerlendirilen maden ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 6136 sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KARAMAN