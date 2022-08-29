Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü - Son Dakika
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Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü

29.08.2022 12:35

Karaman'da emekli öğretmen Mustafa Uğur isimli öğretmen girilmesi yasak olan bir mağaraya girdi. 80 metre derinliğe indiği belirlenen Mustafa Uğur hayatını kaybetti. Öte yandan Uğur'un cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından 2 saat sonunda mağaradan çıkartıldı. Uğur'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Karaman'da Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi. İki arkadaş, mağarada tünellerden yürüyerek, 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı. Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı. Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi.

AFAD CENAZEYİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi. Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.

CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILDI

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur'un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Uğur'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

EMEKLİ ÖĞRETMEN, GİRİLMESİ YASAK OLAN MAĞARADA FENALAŞIP, ÖLDÜ
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Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (2) Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (2) Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti
Kaynak: DHA

Ermenek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü - Son Dakika
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