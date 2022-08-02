Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

02.08.2022 12:14
Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (17) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ümüt Büber'in cenazesi Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

Dün, Çınarlısu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A'nın, tartıştığı fırın çalışanı Büber'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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