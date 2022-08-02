Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (17) adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Ümüt Büber'in cenazesi Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.
Dün, Çınarlısu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A'nın, tartıştığı fırın çalışanı Büber'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika