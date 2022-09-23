Karaman'da "Lavanta Yetiştiriciliği" kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi - Son Dakika
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Karaman'da "Lavanta Yetiştiriciliği" kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi

23.09.2022 14:26
Karaman'da "Lavanta Yetiştiriciliği" kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde "Lavanta Yetiştiriciliği" kursunu başarıyla tamamlayan 5 eski hükümlü sertifikalarını aldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde "Lavanta Yetiştiriciliği" kursunu başarıyla tamamlayan 5 eski hükümlü sertifikalarını aldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki programa, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Baro Temsilcisi Avukat Hayrettin Yıldız ve kurum çalışanları katıldı.

Doğan, lavanta yetiştiriciliğinin bölgenin coğrafi ve iklim koşullarının uygun olması sebebiyle kurs düzenlendiğini belirtti.

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yollarının göz önünde bulundurulduğunu aktaran Doğan, "Mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş bulma olanaklarını yükseltmektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kursu başarıyla tamamlayan 5 eski hükümlüye sertifikaları verildi.

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Kaynak: AA

Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Lavanta Yetiştiriciliği' kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da "Lavanta Yetiştiriciliği" kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi - Son Dakika
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