Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yollarının göz önünde bulundurulduğunu aktaran Doğan, "Mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş bulma olanaklarını yükseltmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da 'Lavanta Yetiştiriciliği' kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi - Son Dakika

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