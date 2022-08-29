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Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü - Son Dakika

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