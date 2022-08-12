Bahçesine giren ayı, peşine takılınca kuzeninin evine sığındı - Son Dakika
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Bahçesine giren ayı, peşine takılınca kuzeninin evine sığındı

12.08.2022 10:55

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Mustafa Özmen (42), bahçesine girdikten sonra kendisini fark edip, peşine takılan ayıdan kuzeninin evine sığınarak kurtuldu.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Mustafa Özmen (42), bahçesine girdikten sonra kendisini fark edip, peşine takılan ayıdan kuzeninin evine sığınarak kurtuldu.

Olay, Elmayurdu köyü Bengi mevkisinde meydana geldi. Sulamak için meyve bahçesine giden çiftçi Mustafa Özmen, bazı ağaçların zarar gördüğünü fark etti. Duruma anlam veremeyen Özmen, daha sonra tarlasına gitti. Yeniden bahçesine döndüğünde bir ayı ile karşılaşan Özmen, paniğe kapılıp uzaklaşmaya çalıştı. Peşine düşen ayıdan Özmen, kuzeninin evine girerek, kurtuldu.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Tarla dönüşü vişne ağaçlarının başında ayıyı gördüğünü belirten Mustafa Özmen, "Panikleyip, uzaklaştım. Sonra ayı peşime takılıp, beni takip etmeye başladı. Yakındaki amca oğlumun evine girip, sığındım. Daha sonra ayı uzaklaştı. 15 kadar ağacımı kırmış, zararım büyük. 1 yıl önce de aynı mevkide bir ayı, 16 arı kovanımızı yemişti. Yetkililerden çözüm istiyoruz, bağımıza, bahçemize gidemiyoruz. Can güvenliğimiz yok" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Özmen, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesine giren ayı, peşine takılınca kuzeninin evine sığındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesine giren ayı, peşine takılınca kuzeninin evine sığındı - Son Dakika
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