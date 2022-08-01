Kaza, dün akşam Meydan Mahallesi Köprüyakası mevkisinde meydana geldi. Bahçeden evlerine dönen Betül Gümüş 'ün kullandığı, patpat olarak adlandırılan tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Betül Gümüş ile aracın kasasındaki annesi Emine Gümüş ve kardeşi Ayşe Gümüş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Betül Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Ermenek, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçe dönüşü patpat devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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