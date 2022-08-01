BAYAT EKMEK VERMEDİ DİYE FIRINCIYI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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BAYAT EKMEK VERMEDİ DİYE FIRINCIYI ÖLDÜRDÜ

01.08.2022 11:21

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.'yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Karaman'da sokak köpeklerini beslemek için fırıncıdan bayat ekmek isteyen adam, istediğini alamayınca elini kana buladı Karaman'da sokak köpeklerini beslemek için fırıncıdan bayat ekmek isteyen adam, istediğini alamayınca elini kana buladı Bahçe dönüşü patpat devrildi: 3 yaralı Bahçe dönüşü patpat devrildi: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Ermenek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYAT EKMEK VERMEDİ DİYE FIRINCIYI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BAYAT EKMEK VERMEDİ DİYE FIRINCIYI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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