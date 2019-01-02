Karaman'ın İki İlçesinde Okullara Kar Tatili
51 dakika önce
Karaman'ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.
Karaman
'ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıveliler
ve Başyayla
ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir" denildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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