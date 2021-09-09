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Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor - Son Dakika

Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor

09.09.2021 11:25

Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor 54 yıllık deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa...

Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor

54 yıllık deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor

Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor

KARAMAN - Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, Karaman'da ilk kampüsünü açmanın gurunu yaşıyor.

Türkiye'nin 52 ilinde eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. 54 yıllık deneyim ve birikimle "Eğitim Değerlidir" felsefesinden yola çıkarak öğrencileri geleceğe hazırlayan Uğur Okulları; çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. 4 kıtada 9 ülkede; 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve okul öncesinden lise son sınıf kademesine kadar kampüsleri bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerin, dünyanın dört bir yanındaki okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor.

52 ilde 78'i kampüs 112 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Okulları olarak sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Eğitim kalitesinin Türkiye'deki tüm Uğur Okullarında aynı düzeyde olduğunu belirten Çiçek "85 bin öğrencimiz var. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı etkinlikleri, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz" dedi.

Karaman'ın ilk global markası 'Uğur Okulları'

Karaman'a kurumsal ve global bir eğitim kurumu kazandırmanın gurunu yaşayan Uğur Okulları, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluşacak. Uğur Okulları Karaman Kampüsü hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek "Ortaokul ve lise kademesinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. Kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane ve çok amaçlı sinema salonu, basketbol ve futbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Karaman Kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" dedi.

'5 dil 2 beceri' temelli eğitim yaklaşımı

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle devam etti:

"Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısının artması için anadili Türkçe'yi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi bilimin dili olan Matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erken STEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini, bu sayede çok boyutlu düşünmeyi ve hayat problemlerine çözümler bulmayı öğreniyor."

Uğurlu öğrenciler YKS ve LGS'de Türkiye şampiyonu

Bu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek "2020 YKS'de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS'de ise Ada Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz bu yıl ise YKS'de ilk 100'de 12, ilk 500'de 41, ilk 1.000'de 58 derece, ilk 2000'de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS'de ise yüzde 1'lik dilimde 427, yüzde 2'lik dilimde 559, yüzde 3'lük dilimde 892, yüzde 4'lük dilimde 997, yüzde 5'lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sayıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü" dedi.

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladık

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Çiçek "Yüz yüze eğitime tedbir ve uygulamalar olarak hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak pandemiyle gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak Uğur Okullarında dört yıldır kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz. 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor" diye konuştu.

Uğur okulları hakkında:

26 Kasım 1968'de Laleli'de ilk dersini vererek eğitim serüvenine başlayan Uğur Okulları bugün, Türkiye'nin her noktasında, konusunda uzman öğretmenleri ile okul öncesinden lise son sınıfa kadar en donanımlı eğitim olanaklarını sunmaktadır.

Okul öncesinden itibaren insani değerlerle donatılmış; sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Uğur Okulları, lise ve üniversitelere hazırlıkta bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda kendi içinde başlattığı yarışı tüm hızıyla devam ettirmektedir. Başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Kodlama Eğitimi, erkenSTEM ve STEM eğitim yaklaşımları ile Uğur Okulları; yarım asrı aşkın başarı deneyimini 52 ilde, 78'i kampüs olmak üzere 112 okulu ile sürdürmektedir.

Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor

Türkiye, Karaman, Kampüs, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'ın ilk global eğitim kurumu açılıyor - Son Dakika


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