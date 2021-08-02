Üye Girişi
Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda - Son Dakika

Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda

02.08.2021 00:58
Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda, System.String[]

Karaman'da üretilen karpuz, kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü.

Karaman'da üretilen karpuz, kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Yıllardır sebze üretimi yapan çiftçi Abdurrahman Ünal, ürettiği karpuzu İstanbul'a gönderiyor. Her biri 20 kilonun üzerinde olan karpuz tarlada satılıyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da sebze üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi. Hasat zamanı gelen karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Bayram, üretici Abdurrahman Ünal'dan bilgiler aldı. Bayram, Karaman'da her yıl üretimi artan ürünlerden birinin de karpuz olduğunu belirterek, "Karpuz biliyorsunuz geçmiş yıllarda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde sıklıkça üretilirdi ve Türkiye'de meşhurdu. Bölgemizde paşa karpuzu yeniden üretilmeye başlandı. Bu karpuzun kalite ve verimi oldukça fazladır. Bu yıl karpuzla ilgili şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de ürünlerin ilk çıkanı değerli oluyor. Bu sene tam tersi oldu. Bu defa geç üretilen ürün değerli bir şekilde satılıyor ve bu da üreticimizi memnun etti. İçimizde bulunduğumuz üretimi yapan Abdurrahman Ünal isimli çiftçimiz yaklaşık 150 dekar alanda sadece kendine ait üretimi var. Şu anda da dekar başına ortalama 8-9 ton civarında bir karpuz bekliyor, bu da ciddi bir rakam. Karaman, dönümünde baktığımız vakit 20 tonun üzerinde karpuz demek. 2 yıldır Türkiye'nin içerisinde bulunduğu pandemi koşullarından dolayı üretimle ilgili az talep sıkıntıları yaşanıyordu. Karpuzda sezona başlarken özellikle Çukurova bölgesinde üretilen karpuzdaki en büyük sıkıntı otellerin açılmaması, tatil rezervasyonlarının yapılmamasıydı. Pandemi ile ilgili normalleşmeye geçilmesiyle beraber karpuz üreticilerimiz özellikle sahilden sonra yaylada üretilen karpuz sahiplerinin de yüzlerini güldürmüş oldu. Az önce üreticimizle de görüştüğümüz gibi karpuzun üretimiyle ilgili, satışıyla ilgili hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Ürün şu anda çok değerli bir hale geldi. Değerli hali de şudur, kilosu 1 lira ila 1.5 lira civarında satılan karpuzda üreticimizin para kazanmasıyla ilgili bir sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Karaman'da sebze üretimi arttı"

Ziraat Odası Başkanı Bayram, özellikle son yıllarda Karaman'da yeşil ekimin oldukça arttığını ifade ederek, "Bunlardan ağırlıklı olarak mısır ekimiydi. Mısır da çok su tüketen bir üründür. Suyu az olan, yağışı azalan bir memlekette yaşıyoruz. Bu yüzden Karaman ve Konya Ovası'na dış havzalardan su getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hal böyle olunca bölgemizde son yıllarda karpuz, domates, salatalık, kabak ve şeker fasulye gibi ürünlerin ekimi artarak yapılmaya başlandı. Bu ekimlerin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü üreticimiz katma değeri yüksek ürünler eksin ki para kazansın diyoruz. Şu anda mısırdan sonra alternatif ürünler olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de karpuz ekimidir. Sebze domates ekimidir. Son yıllarda Karaman'da yaklaşık bin, bin 500 dekar alanda yaş sebze ekimi yapılıyor. Yine salçalık domates, kapya biber ekimleri fazlalaştı. Aynı burada bulunduğumuz üreticimiz karpuzla beraber yaklaşık 400 dekar alanda sebze ekimi de yapıyor. Bizler de bundan mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Fiyatlar memnun edici"

Üretici Abdurrahman Ünal ise, bu ürünün 27 yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu belirterek, "Bu sevgiye dayanarak yapılan bir iştir. Yıllık 100-150 dekar alanda sadece karpuz ekimi yapıyorum. Şu an ürettiğim karpuz çok kalitelidir. Şükür olsun çok iyi verim aldık ve fiyatlardan da çok memnunuz. Bu karpuzlar tarlada satıldı. Karpuzlar ise İstanbul'a gidiyor" dedi. - KARAMAN

Ziraat Odası, İstanbul, Karaman, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak 00:54 Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti 00:22 Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı 23:40 Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı
Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 23:01 Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü 22:57 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü 21:09 Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi 19:56 Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
18:51 Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor         
00:55
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın tweet atıldı         
00:01
Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar         
23:17
Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu         
22:59
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale         
17:20
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 02:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement