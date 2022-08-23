Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları - Son Dakika
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Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları

23.08.2022 16:16
Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları

Karaman'ın Kazım Karabekir Belediyesi ilçede sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Karaman'ın Kazım Karabekir Belediyesi ilçede sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, ilçe genelindeki cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılan program dahilinde devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin son olarak Emsalhayat Mahallesi ile Oba Mahallesi'ndeki muhtelif noktalarda sıcak asfalt serim çalışması yaptığını belirten Boyacıoğlu şunları kaydetti:

" Bozulma nedeniyle sürücülerin güvenliğini tehdit eden yollar veya deforme olması nedeniyle aşırı tozlanma gibi durumların yaşandığı sokak veya caddelere hemen müdahale etmek gerekiyor. Bu nedenle yol bakım ve onarım planlamamızı ilçe sınırlarındaki aciliyet arz eden bölgelere öncelik vererek yapıyoruz. Planlanan takvim tamamlandığında ilçe sınırlarında yazın toz, kışın ise çamur gibi rahatsızlık verici bir durum kalmamış olacaktır. Tedarik noktasındaki gayretlerinden dolayı İl Genel Meclisi Üyelerimize ve ekipman desteği nedeniyle Karaman Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Boyacıoğlu, Kazım Karabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazımkarabekir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

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