Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
1 saat önce
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.
Karaman
'ın Kazımkarabekir
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Recep Boyacıoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Boyacıoğlu 938, AK Parti
adayı Ali İhsan Alanlı
822, Diğer adayı 269 oy aldı.
Boyacıoğlu'nun özgeçmişi
Kazımkarabekir'de 1964'te doğdu. İlkokulu Kazımkarabekir'de okudu. 1975'te kaydolduğu Karaman İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden 1982'de mezun oldu. 1983'te Diyanet İşleri
Başkanlığında din görevlisi oldu. Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde imam hatip olarak 7 yıl görev yaptıktan sonra, 1990'da doğup büyüdüğü Kazımkarabekir'e atandı. 2019'a kadar çeşitli kademelerde görevine devam eden Boyacıoğlu 2019 itibarıyla emekli oldu. Evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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