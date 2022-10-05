Köpeğin saldırısı sonucu ölen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Köpeğin saldırısı sonucu ölen kadının cenazesi toprağa verildi

05.10.2022 19:25

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi topağa verildi.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi topağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Sinci köyünde yaşayan Dudu Berk (63), evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Berk'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca hastane morgundan alındı.

Berk'in cenazesi, köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Berk'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Köy muhtarı Emrullah Tokay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Tokay, "Rahmetli, evinin önündeki bahçeye çıkmış. Burada köpek saldırmış. Köpeğin kadına saldırdığını gören bir vatandaş taş atarak köpeği uzaklaştırmaya çalışmış. Olay araştırılıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğin saldırısı sonucu ölen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Köpeğin saldırısı sonucu ölen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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