Karaman'ın köylerinde açılacak mermer ocaklarına CHP'den tepki geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi Köyü ile civar köylerine yapılacak mermer ocaklarıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu.

Köy sakinleriyle Karalgazi Köy Konağı'nda bir araya gelen Karaca, köylülerden bilgi aldı.



Karaca, burada yaptığı konuşmada, "Birçok yerde işte 'siz her şeye mi karşısınız?' diyorlar. Tabi ki karşı değiliz. Ama biz diyoruz ki, üretilen ile kaybedilen arasında bir denge kuralım. Üretilecek olan mermer, kaç kişinin karnını doyuracak, kaç kişiye ekmek sağlayacak. Üretilecek olan çıkarılacak olan mermer sonrasında burada bin 555 kişinin yaşadığı bu bölgede kaç kişiyi ekmeğinden edecek, kaç kişinin hastalığına neden olacak, kaç kişinin geleceğini elinden alacak? Buna bakmak gerekir." dedi.

Bölgenin 2016 yılında büyük ova ilan edildiğini ifade eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani büyük ova ne demektir? Bu bölge tarımsal üretim için çok verimli bir bölgedir, bir alandır, bu bölgede tarımsal üretim dışında hiç bir faaliyete izin verilmez. Yani ne mermer ocağına izin verilir, ne sanayi faaliyetine izin verilir, ne inşaata izin verilir. Sadece ve sadece burada tarımsal üretim yapılır. Bizde bu bölgede tarımsal üretim yapılmasını ve sürekliliğini sağlamak için burayı tarımsal sit alanı ilan ediyoruz demektir bunun anlamı. Şimdi 2016 yılında bu bölgeyi tarımsal sit alanı ilan edip, sit alanının bittiği sınırın hemen bitişiğinde şirketlere mermer ocağı işletmek için ruhsat vermeyi ben hepinizin takdirine bırakıyorum."



Karaca, hem hukuki mücadelede hem de eylemsel mücadele de köylülerin yanlarında olacaklarını ifade ederek, "Sizlerin beklentilerini ve bu bölgenin özelliklerini de göz önüne alarak sizlerin vereceği bu mücadelede yanınızda olacağız." diye konuştu.



Toplantıya, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da katıldı.