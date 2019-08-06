Son Dakika Haberleri: Karaman'ın ligdeki iki kozu
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Karaman'ın ligdeki iki kozu

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler Bernard Mensah ve Silviu Lung'da olacak.

Yeni sezonda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın en güvendiği isim olan Rumen kaleci Silviu Lung ve Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın antrenmanlardaki neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Sarı-Kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon ortaya koydukları performanslar ile dikkat çeken kaleci Lung ve takımın dinamosu Mensah yeni sezon öncesi başarı sözü verdi. İkili, yeni sezonda başarının artarak devam edeceğine inanıyor. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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