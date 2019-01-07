Son Dakika Haberleri: Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Eğitime Kar Engeli

8 dakika önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık, okulların bugün geçerli olmak üzere tatil edilmesine karar verdi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Sarıveliler, Karaman, Güncel
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