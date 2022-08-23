Karaman'ın tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ziyaretçi akınına uğruyor

Karaman'ın Taşkale köyünde duvar gibi yükselen kayanın yontulmasıyla yapılan 350'den fazla mağaradan oluşan tahıl ambarları salgın sürecinin sona ermesinden sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Karaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü, zengin kültürü, barındırdığı tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Köy içerisinde killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kütlesinde 350'den fazla tahıl ambarı bulunuyor. Ambarların ilk Bizans döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar ihtiyaca göre elle yontularak yapıldığı, yakın zamana kadar zemine yakın ambarların ikamet olarak kullanıldığı biliniyor. Zemin katlarda 2 veya 3 odalı ambarlar bulunuyor.

Yaklaşık bin yıllık tarihi olan tahıl ambarlarına, oyulan nişler basamak olarak kullanılıyor. Ardıç ağacından yapılan 50 ila 60 santimetrekarelik kapıları bulunan ambarlara tahıllar, kapıların üzerindeki makaralara bağlanan halatlarla çıkartılıyor.

İçerisinde sıcaklık ve nemin her mevsim aynı seviyede olması nedeniyle tahılların yüz yıl kadar saklanabildiği ambarlar, görselliği ile de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan tahıl ambarlarında hala ibadete açık olan Taş Cami bulunuyor. Sarp bir yamaca yüzlerce mağaranın oyulduğu ender mekanlardan olan Taşkale Tahıl Ambarları dünyanın her yerinden turist çekiyor.

Eskiden belde olan köyde, nüfusun azalması nedeniyle ambarlar da artık çok az kullanılıyor.

"Tarif edilmez güzellikte bir yer"

Tatilini geçirmek için Fransa'dan Karaman'a gelen Funda Gören, AA muhabirine, "İzin boyunca turistik yerleri gezmeye çalışıyoruz. Bugün tahıl ambarlarını gezmeye geldik. Çok hoşumuza gitti. Mükemmel bir yer. Herkesi gezip görmeye davet ediyorum." dedi.

Ailesiyle gezmeye gelen Mehmet Ali Çeçen de tahıl ambarlarının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarif edilmez bir güzellikte bir yer. Karaman'da yaşamamıza rağmen görmemiştim. Çok hoşumuza gitti. Ama biraz bakımsız. Ambarların önüne araçlar, motorlar park etmiş. Bu da manzarayı biraz kısıtlıyor. Yüzlerce insan gelip geziyor. Bu haliyle bu kadar ilgi çekiyorsa biraz ilgi gösterilse herhalde dünyada sayılı yerlerden biri olur."