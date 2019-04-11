Karaman İnşaatın Balkonu Çöktü 1 İşçi Yaralandı
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İnşaatın balkonu çöktü 1 işçi yaralandıKaraman'da bir inşaatın balkonu çökmesi sonucu, balkon üzerine kurulan iskelede çalışan işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:54 Kaynak: DHA
İnşaatın balkonu çöktü 1 işçi yaralandı Karaman
'da bir inşaatın balkonu çökmesi sonucu, balkon üzerine kurulan iskelede çalışan işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi
Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Yaralı Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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