Son Dakika Haberleri: Karaman İnşaatın Balkonu Çöktü 1 İşçi Yaralandı

Karaman İnşaatın Balkonu Çöktü 1 İşçi Yaralandı

34 dakika önce

İnşaatın balkonu çöktü 1 işçi yaralandıKaraman'da bir inşaatın balkonu çökmesi sonucu, balkon üzerine kurulan iskelede çalışan işçi Nesip Demir (46) yaralandı.

İnşaatın balkonu çöktü 1 işçi yaralandı

Karaman'da bir inşaatın balkonu çökmesi sonucu, balkon üzerine kurulan iskelede çalışan işçi Nesip Demir (46) yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Yaralı Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:54 Kaynak: DHA
Karaman, İşçi, Güncel
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