Son Dakika Haberleri: Karaman İspanya'da tatilde
Son Dakika Spor Haber

Karaman İspanya'da tatilde

4 dakika önce

Teknik direktör Hikmet Karaman İspanya'da tatil yapıyor.

Karaman İspanya'da tatilde, System.String[]
Teknik direktör Hikmet Karaman İspanya'da tatil yapıyor.

Geride kalan sezonun 14.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve başlayan ve 12 puanlı takımı 41 puana taşıyan teknik direktör Hikmet Karaman, İspanya'da tatil yapıyor.

Eşi Selin Karaman ile birlikte İspanya'nın Madrid kentinde yeni sezon öncesinde moral ve güç depolayan Hikmet Karaman, tatil günlerine ait bir fotoğraf da sosyal paylaşım platformundaki hesabında yayınladı.

Yeni sezonda büyük olasılıkla İstikbal Mobilya Kayserispor ile yola devam edecek olan Karaman, Ramazan Bayramı sonrasında lig için kolları sıvayacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman İspanya'da tatilde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]