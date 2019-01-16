Son Dakika Haberleri: Karaman İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1. Olağan Toplantısı

Karaman İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1. Olağan Toplantısı

1 saat önce

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu başkanlığında düzenlendi.

Karaman İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1. Olağan Toplantısı, System.String[]
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu başkanlığında düzenlendi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan ve 23.10.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantı kararlarının gerçekleşme durumu ile il istihdam ve il mesleki eğitim politikalarını belirleyen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının devamında, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk kurum geneli ve istatistikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Karaman Çalışma ve İş Kurumu'ndan gelen uzmanlarının yaptığı sunumla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin ardından son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:02 Kaynak: AA

İbrahim Türkoğlu, Karaman, Güncel
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