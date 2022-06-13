Karaman Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

Karaman İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Albay Çetinkaya, hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Akkoyun ise jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği için görevlerini büyük bir vazife bilinci ve vatan sevgisiyle yerine getiren jandarmamızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum, jandarma personelimize başarılar diliyorum." dedi.