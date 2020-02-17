Karaman jimnastik ve badminton analig takımları bir üst turda - Son Dakika

Karaman Anadolu Yıldızlar Lig'i (ANALİG) badminton ve cimnastik takımları katıldıkları grup ve çeyrek final müsabakalarında dereceye girerek yarı final biletini kaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Lig'i müsabakalarında cimnastik ve badminton branşlarında mücadele eden Karaman karma kız ve erkek takımları elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Hatay'da düzenlenen ANALİG cimnastik grup müsabakalarında antrenör Cihan Güç eşliğinde mücadele eden Karaman cimnastik takımı sporcuları müsabakaları dördüncü olarak tamamlayarak Mersin'de düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Bir diğer ANALİG takımı badminton da ise antrenör Elif Özaracı ve Mustafa Çabıtçı eşliğinde Antalya'da düzenlenen badminton grup müsabakalarında erkeklerde birinci, kızlarda ise ikinci olarak bir üst tura çıkma başarısı gösteren Karaman ANALİG badminton takımı 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarı final müsabakalarında Karaman'ı final mücadelesi için temsil etmeye devam edecek.



Karaman Anadolu Yıldızlar Lig'i badminton ve cimnastik takımlarını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleriyle oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Son olarak Antalya ve Hatay'da düzenlenen müsabakalarda bir üst tura çıkma başarısı gösteren badminton ve cimnastik takımlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, bir üst tur mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN