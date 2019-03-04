Son Dakika Haberleri: Karaman Kadroyu Dolduramadı

Karaman Kadroyu Dolduramadı

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kritik mücadele öncesinde sakatlıkla boğuşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pereira, Onazi, Abdülkadir Ömür ve kadro dışı olan Olcay Şahan, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı. Trabzonspor'da, 11 kişilik kadronun yanı sıra, Arda, Murat Akpınar, Amiri, Ali Osman, İbanez ve Batuhan yedek soyundu.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Güncel
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