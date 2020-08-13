Karaman Kahveciler, Büfeciler ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Elitok'un açıklaması - Son Dakika

Karaman Kahveciler, Büfeciler ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Fatih Elitok, esnafın yaşadığı sorunları dile getirdi.

Elitok, Cumhuriyet Parkında yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla mağdur olan esnafın kahvehane işletmecileri olduğunu söyledi.

Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafın mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesini talep eden Elitok, şunları kaydetti:

"Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde tüm tedbirleri eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz."