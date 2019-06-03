KARAMAN Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Turgay Aslan (39), kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç
Caddesi Özgürlük Parkı
yanında meydana geldi. Turgay Aslan, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen 1 kişi üzerine tabancayla 3 el ateş etti. Aslan, mermilerden birinin sol bacağına ateş etmesi sonucu yaralandı. Aslan, kanlar içinde kalırken, saldırganda olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman
Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.