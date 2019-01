Karaman: "Kamp Dönemi Önemli Ama Keşke Ara Verilmeseydi"

HİLMİ SEVER - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman , sezonun ikinci yarısı öncesinde lige verilen aranın takımlara olumsuz yansımaları olduğunu ve bu sürenin Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla kısaltılması gerektiğini savundu.Hikmet Karaman, Kayserispor'un ikinci yarı hazırlıklarına başladığı Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Devre arası tatilinin uzunluğuna dikkati çeken Karaman, şunları söyledi:"Kamp dönemi önemli ama keşke ara verilmeseydi. Şu arada çok rahatlıkla kupa maçlarını çıkarabilirdik. Futbolcular 10-12 günlük bu araları tatil için kullanıp, ya kilolu ya da hiçbir şey yapmadan geliyor. Sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Sıfırdan başlarken de takım geri gidiyor. Ara tatilin önümüzdeki toplantılarda çok iyi değerlendirilmesi, ona göre planlama yapılması gerektiğini düşünüyorum."İkinci yarıyı rahat bir şekilde geçerek sezonu tamamlamak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Hedefimiz ligde tehlikeli bölgelerde yer almamak. Çünkü ilk devrede yaşamış olduğumuz sıkıntılar ortada. Son 3 maçta aldığımız 7 puanla her ne kadar sıralamada rahat gözüksek de kaybettiğiniz zaman tekrar oralara gidebilirsiniz. Onun için bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, kendi işimize bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı."Zaman zaman teknik adamlar da formsuz oluyor"Hikmet Karaman, "Oynadığı son 10 maçın 8'ini kaybetmiş bir takımda göreve geldiniz. Üç maçta 7 puan aldınız. Bu kadar kısa sürede değişen ne oldu?" sorusunu, "Ertuğrul (Sağlam) hoca ve ekibine de haksızlık yapmamak gerekiyor. Önemli oyuncuların sakatlığını yaşadılar. İyi oynarken de skorlar ters gelince... Zaman zaman teknik adamlar da formsuz oluyor. Böyle bir kriz ya da sakatlık durumu, teknik ekibin takımla ilgili bazı şeyleri istediği gibi rahat yapamamasına sebebiyet veriyor." şeklinde cevapladı.Teknik adam değişikliklerinin çoğu zaman takımlara olumlu yansıdığını aktaran Karaman, "Bunun açıklamasını benim yapmam doğru olmaz. Bazı şeyler dışarıdan daha iyi görülüp, özetlenebilir. Bizim esas yapmamız gereken, devre arası kampını en iyi şekilde değerlendirip, saha içerisinde daha düzenli olmak, yeni oyuncular çıkarmak, bazı oyuncuları pozisyon değişikliği yaparak farklı bir konuma getirmek." diye konuştu."Sıçrayabilmeniz için önce geriye çekilmeniz gerekiyor"Görev yapmadığı sürede Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ile Brezilya ve İngiltere 'de bulunan Karaman, şöyle konuştu:"Brezilya'da 5'e yakın kulüp gezip, üst düzey teknik adamlarla sohbet etme, futbol tartışma imkanı buldum. Bana göre futbolun dünyadaki bir numaralı yeri İngiltere. Orada da 2 aya yakın kalıp, antrenmanlar, takımlar, hocalar izlediğiniz zaman, kafanızda farklı şeyler oluşabiliyor. Bazen teknik adamlar da yorgun olabiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği şey çok doğru, metal yorgunluk olabiliyor. Dışarıda durup bakmak, kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve sonra bir daha başlamak farklı oluyor. Sıçrayabilmeniz için önce geriye çekilmeniz gerekiyor. Durduğunuz yerden büyük bir sıçrama yapamıyorsunuz. Onun için inşallah biz de teknik ekip olarak geriye çekilip, ondan sonra Kayserispor'umuzla böyle bir sıçrama yapmayı planlıyoruz."Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağının hatırlatılması üzerine, "Transfer yasağımız var ama sezon başında dışarıdan bakıldığında, daha Sakıp ve Oğuzhan'ın da olmadığını düşünürsek, lig için yeterli bir kadro görüntüsü içindeydik. Fakat rakiplerimiz transfer yapıp, eksik bölgelerini güçlendirecek. Orada dengeler ne olacak? Onu ben de merak ediyorum." açıklamasını yaptı."Kayseri'ye üçüncü gelişim"Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor dahil Kayseri şehrinde 3. kez çalıştığının altını çizen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayseri'ye üçüncü gelişim. Yıllar önce 17 maçta 11 puanla aldım takımı. 2004-2005 sezonunda, ilk yarıdaki 17 maçta 11 puanlık performansın ardından takım ligde kaldı. O dönem ligde kalamasaydık, belki o stat olmayacaktı. UEFA Kupası oynadı benden sonra gelen meslektaşlarım. Takımı daha da yukarıya taşıdılar. Şehri, çevreyi, yönetimi, insanları iyi tanıyorum. Oyuncuları da yakından tanıyorum. Bu kadroyu oyun olarak yukarıya nasıl çekeriz? Kolay değil. Teknik ekibin becerisi önemli. Benim hedefim, iyi futbol oynayan bir takım oluşturmak. Çalıştığımızı maç içinde görmek istiyoruz. Bu da takımı yukarıya taşıyacaktır."Şampiyonluk yarışı yorumuKayserispor Teknik Direktörü Karaman, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğini vurguladı.İlk yarıdaki performanslara bakarak bir takımı favori gösteremeyeceğini anlatan Karaman, "Medipol Başakşehir avantajlı durumda ama arkadan Trabzonspor iyi geliyor. Galatasaray 'ı da unutmamak lazım. Yeni Malatyaspor 'u ilk yarıdaki başarısından dolayı tebrik ediyorum. En iyi oyuncularından birini sanırım satmışlar. Kendi kararları ama bence üst sıralarda olan Anadolu takımlarının, 2-3 iyi oyuncu daha alıp, kadroyu güçlendirerek oralarda kalmasının, Türk futbolu açısından önemli gelişim olacağını düşünüyorum. Tabii kulüplerin sorunlarını bilemiyoruz. 'Şu takım şampiyon olacak.' diyemiyorsun çünkü herkes herkesi yenebilir. Şu an 10 takımın da küme düşme ile doğrudan ilgisi var." değerlendirmesinde bulundu.