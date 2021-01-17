Karaman kar yağışı ile beyaza büründü - Son Dakika

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla birlikte kent beyaza büründü.

Karaman- Konya, Karaman- Mersin, Karaman- Ereğli kara yollarında, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri, kar yağışından dolayı sokağa çıkan az sayıda vatandaşı, evlerine girmeleri konusunda uyarıyor.