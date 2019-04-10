Son Dakika Haberleri: Karaman-Kavga İhbarına Giden Polise, Konfeti ve Pasta Sürprizi

Karaman-Kavga İhbarına Giden Polise, Konfeti ve Pasta Sürprizi

1 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sopalı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, konfeti ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sopalı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, konfeti ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

Taşbaşı Mahallesi Tuhafiyeciler Sokağındaki esnaf, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf önce, 155 Alo Polis hattını arayarak sokak içinde sopalarında kullandığı kavganın olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Sokağa gelen polis, ilk önce sopayla kavga eden grubu gördü. Gruba yaklaştığında ise esnaf konfeti patlatarak, polisleri alkışlarla karşıladı. Ardından polisler için hazırlanan pasta, Komiserler Safa Gürbüz ve Mustafa Tarçın tarafından kesildi. Safa Gürbüz, Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Ermenek esnafına bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:39 Kaynak: DHA
Ermenek, Polis, Karaman, kavga, Güncel
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