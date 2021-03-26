Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor (2) - Son Dakika

EGE'YE AİT OLDUĞU SANILAN İZE RASTLANILDI

Karaman'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin'in de katıldığı aramalar, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Karaman ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi tarafından 8x8 paletli ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştiriliyor.